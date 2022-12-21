Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,6620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,8170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 22,7040'tan satılıyor. Dün yüzde 0,7 azalışla 104 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,0620 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 18,66 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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