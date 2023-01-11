Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,7820 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,6430 ve en yüksek 18,7954 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7751'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,7820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,1820'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,8460'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 103,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yüzde önceki kapanışının 0,1 üzerinde 1,0750 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, küresel piyasalarda merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 102,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 265 milyon dolar fazla oluştu.