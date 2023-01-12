Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

12.01.2023 10:23
Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7830 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,7830 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7407 ve en yüksek 18,8279 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7764'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,7830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,2140'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,8250'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda 103,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0760 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon endişesine bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 seviyesinde bulunsa da, bugün açıklanacak verilerin ardından söz konusu fiyatlamalardaki değişimler piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 102,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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