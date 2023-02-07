Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı - Son Dakika
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Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı

07.02.2023 10:41

Güne yatay seyirde başlayan dolar, 18,8320 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 20,2160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,6670'ten satılıyor.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 18,8320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,2160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,6670'ten satılıyor. Dün yüzde 0,6 artışla günü 103,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,5'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0730'da bulunuyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİ

Analistler, döviz piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini bildirdi.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 102,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı - Son Dakika
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