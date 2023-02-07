Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı - Son Dakika

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