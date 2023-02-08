Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell 'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının dolar endeksindeki yükselişi durdurduğunu bildirdi. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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