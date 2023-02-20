Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor

20.02.2023 10:36
Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,8234 ve en yüksek 18,8874 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8617'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 18,8680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 20,1770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 22,7320'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirde 103,9'da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0700 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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