Dolarda artış sürüyor! 19,20 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolarda artış sürüyor! 19,20 lira seviyesinden satılıyor

03.04.2023 11:20

Dolar, haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,20 lira seviyelerinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro 20,80'den, sterlin de 23,67'den satılıyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,1780'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,14 üzerinde 19,1980'den işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 20,8020'den, sterlin/TL de 23,6720'den satılıyor. Cuma günü yüzde 0,36 artışla günü 102,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 102,7'de bulunuyor. Avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0840'da seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine yönelik endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güçlendiğine işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın, gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti. Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 2,29 arttı, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolarda artış sürüyor! 19,20 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Burak Yılmaz'ın veda paylaşımını gören kulüp yetkilisi şok oldu: Ne olduğunu öğreneceğiz
10:36 Ağzında sigarayla iş adamını ayağından vurdu, o andaki rahatlığı 'pes' dedirtti
11:05 Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu! Bebeklerinin yüzünü ilk defa paylaştılar
10:59 Dolar 19,20 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi
10:59 Dolarda artış sürüyor! 19,20 lira seviyesinden satılıyor
10:59 Eski Fenerbahçeli Baroni'den derbi mağlubiyeti sonrası futbolculara açık uyarı: Bu onurlu forma çok ağırdır
10:59 Hande Soral ve İsmail Demirci çifti ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi
10:57 "Torunlarını parça parça mezara koysun" sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı
10:56 Togg sahiplerinin deposu ne ne kadara dolacak? Şarj ücretleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 11:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Dolarda artış sürüyor! 19,20 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement