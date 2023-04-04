Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor

04.04.2023 10:31
Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2200 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2200 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 19,1960'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 20,9820'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 primle 23,9220'den satılıyor.

Dün yüzde 0,5 azalışla günü 102 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0910'dan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, son gelişmelerin ardından para piyasalarında bu adımın Banka'nın son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL, 19,22 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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