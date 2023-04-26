Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor

26.04.2023 12:28

Dolar/TL kuru an itibariyle 19,43 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar içinde euro 21,41, sterlin ise 24,20'den satış yapıyor

Dün 19,38-19,45 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4246'dan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4270'ten işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 21,4160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 yükselişle 24,2000'den satılıyor. Dün yüzde 0,6 yükselen dolar endeksi, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,6 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,1020'den alıcı buluyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında attığı "şahin" adımların sonuna yaklaşıldığını kaydederek, dünya genelinde resesyon endişesinin ise günden güne güç kazandığını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • EMRAH GÜNER: millette şaşırdı artık 3 kuruşunu nereye koyacağını ülkesine yatırım yapsa bist soyuyor kura yatırım yapsa el soyuyor araca eve yatırım yapsa aracılar komisyoncular soyuyor ALLAH sonumuzu hayır etsin. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Dövizde son durum: Dolar 19,43 TL'den satılıyor Dövizde son durum: Dolar 19,43 TL'den satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 19,43'den işlem görüyor - Son Dakika
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