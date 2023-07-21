Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor

21.07.2023 11:00

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,93 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,76'dan tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,93 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,7 artışla 29,9940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 34,7510'dan satılıyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,7626'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 26,9270'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 100,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1140 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi. Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi. Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 99 ve 100'ün destek, 101 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 26,93 seviyelerinden işlem görüyor Dolar/TL yükselişini sürdürüyor! 26,93 seviyelerinden işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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