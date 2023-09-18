Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 27,01 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 27,01 seviyelerinde işlem görüyor

Son Güncelleme: 18.09.2023 10:44

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 33,5010'dan alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,01 seviyelerinden işlem görüyor. Geçen hafta 27,4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0,59 değer kazancıyla 27'den tamamladı.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 33,5010'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 105,17 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,09 üzerinde 1,0670'den işlem görüyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, bu hafta ekonomi yönetiminin ABD'de katılacağı Global Yatırımcılar Konferansı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 27,01 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 27,01 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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