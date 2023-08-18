Dolar/TL 27,11 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 27,11 seviyelerinde işlem görüyor

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:59

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 27,11 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,49'dan, sterlin ise 34,49'dan alıcı buluyor.

Dün, 27,2415'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 27,1021'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,11'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,49'dan, sterlin/TL de 34,49'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde önceki kapanışın hemen altında 103,40 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,08 artışla 1,0875'ten işlem görüyor.

GÖZLER ATACAĞI ADIMLARDA

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor. Fed'in politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasına karşın açıklanan verilerden alınan sinyallerin ekonominin hala sıcak olduğu sinyali vermesi varlık fiyatlarını etkilemeye de devam ediyor. Analistler, Fed'in atacağı adımların dolar endeksi ve emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 27,11 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL 27,11 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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