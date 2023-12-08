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Yükselişini sürdüren dolar 28,98'den işlem görüyor - Son Dakika
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Yükselişini sürdüren dolar 28,98'den işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,98 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,24'ten, sterlin ise 36,41'den alıcı buluyor.

08.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:55
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Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,92'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 28,98'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,24'ten, sterlin/TL ise 36,41'den satılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam etmesiyle dolar endeksi, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,7'de bulunuyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi. Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR SEVİYEDE

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

"REESKONT LİMİTLERİNİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Ayrıca bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Almanya'da enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yükselişini sürdüren dolar 28,98\'den işlem görüyor
Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Yükselişini sürdüren dolar 28,98'den işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yükselişini sürdüren dolar 28,98'den işlem görüyor - Son Dakika
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