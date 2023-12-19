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Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 29,08 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 31,81'den, sterlin ise 36,87'den alıcı buluyor.

19.12.2023 - 11:01,  Güncelleme: 11:13
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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,16 değer kazancıyla 28,05'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 29,08'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,81'den, sterlin/TL ise 36,87'den satılıyor. Dün günü önceki kapanışının hemen altında 102,56 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunuyor.

FED'İN MARTTA FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durum para piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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