Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 artışla 32,0242'den tamamlaması sonrasında yeni güne de değer kazancıyla başladı. Saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükseliş gösteren dolar kuru 32,0450 TL'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,8 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, söz konusu verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.Teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 101 puanın destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 103 ve 104 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL 32,05 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?