Dolar/TL 33,0990 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 33,0990 seviyesinden işlem görüyor

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0990 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları ve ABD başkanlık yarışının etkileri takip ediliyor. Fed'in faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığı ifade ediliyor.

18.07.2024 10:03  Güncelleme: 10:18
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Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 33,0794'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,2870, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 42,9900'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,8 seviyesinde seyrediyor.

ABD'de başkanlık yarışı günden güne varlık fiyatlamaları üzerinde daha fazla etkili olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi. ECB'nin bugün politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED'İN DÜN YAYIMLANAN RAPORUNA GÖRE EKONOMİK AKTİVİTENİN BÖLGELERİN ÇOĞUNDA HAFİF İLEILIMLI HIZDA BÜYÜMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının "yaklaştığını" ifade etti. New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 103 ve 102 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar/TL 33,0990 seviyesinden işlem görüyor
Kaynak: AA

Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 33,0990 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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