Dolar/TL 33,1130 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 33,1130 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,1130 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor. ABD seçimlerinin sonuçları ve merkez bankalarının politikalarındaki belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ise Fed'in politika alanını rahatlattı. Para piyasalarında yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağı beklentisi güçlendi. Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verileri takip edilecek.

19.07.2024 10:11
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,1130 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 33,0801'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,1130'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 36,0490, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 42,8320'den satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

Merkez bankalarının şahin politikalarında sona yaklaşılırken ABD seçimlerinin sonuçlarının oluşturacağı olası belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

Dün açıklanan veriler iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa soğuduğuna işaret ederken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son aylarda soğuyan iş gücü piyasasında daha keskin bir bozulmayı önlemek için bankanın yakın zamanda faiz oranını düşürmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 4,50-4,75 bandında olacağına yönelik beklentilerin yüzde 49'a çıkarak en güçlü ihtimal haline geldiğini belirterek bu durumun Fed'in üç faiz indirimi yapmasının beklendiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin ise destek konumu olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 33,1130 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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