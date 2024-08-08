Dolar/TL 33,50 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,50 seviyesinden işlem görüyor.
Dün satış ağırlıklı seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,42 değer kaybıyla 33,4618'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 33,5024'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 36,6742'den sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 42,5990'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 103 seviyesinde bulunuyor.
ABD'de ekonomiye dair endişeler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.
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