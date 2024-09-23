Dolar/TL 34,15 seviyesini geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,1500 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş kaydeden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 34,1230'dan tamamlamıştı.
Dolar/TL, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 34,1500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 37,9570'ten, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 45,2980'den satılıyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 101,5 seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler öne çıkmaya devam ediyor.
Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydeden analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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