Dolar/TL 36,1170'te İşlem Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL 36,1170'te İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlayarak 36,1170 seviyesinden işlem görüyor. Yurt içinde cari işlemler verileri bekleniyor.

13.02.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,1170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,1040'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,1170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 37,6770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 45,1160'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon hedefine yakın olsalar da henüz ulaşamadıklarını söylemesi, Bankanın faiz indirimlerinde daha temkinli olabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir zaman yorum yapmam, ancak başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde ise gözler aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 107 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 36,1170'te İşlem Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL 36,1170'te İşlem Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.