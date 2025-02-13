Dolar/TL 36,1170'te İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 36,1170 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,1040'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 36,1170 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 37,6770'ten, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 45,1160'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 107,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonun beklentileri aşması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon hedefine yakın olsalar da henüz ulaşamadıklarını söylemesi, Bankanın faiz indirimlerinde daha temkinli olabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.

Powell, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Başkanın söyledikleri hakkında hiçbir zaman yorum yapmam, ancak başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde ise gözler aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 107 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.