Dolar/TL 39,1770 Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL 39,1770 Seviyesinde İşlem Görüyor

11.06.2025 09:56
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Dolar/TL, yatay seyirle 39,1770'dan işlem görürken, ABD'de enflasyon verileri bekleniyor.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,1770 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 39,1880'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 39,1770 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL bir önceki kapanışa paralel 44,7640'tan ve sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 52,8530'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,1 seviyesinde.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını kaydetti. Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

Analistler, söz konusu açıklamaların dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserlikleri artırdığına işaret ederek, sık değişen politikalardan ötürü yatırımcıların somut bir anlaşmayı beklediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlükte kalabileceğine karar verdi. Bu durum Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da duyurduğu tarifeleri uygulayabileceği anlamına gelirken, mahkeme bir sonraki dava görüşmesini 31 Temmuz'a erteledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 39,1770 Seviyesinde İşlem Görüyor - Son Dakika

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