Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika
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Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü

24.06.2022 20:37
Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7460'tan işlem görüyor.

Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7460'tan işlem görüyor.

Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalışla 16,7460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüşle 17,6660'tan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 20,5510'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0545 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

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Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı Dolar 17,37 TL'den Euro 18,32 TL'den Hafyatı Kapattı Dolar 17,37 TL'den Euro 18,32 TL'den Hafyatı Kapattı
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL, BDDK'nın yeni adımı sonrası iki haftanın en düşük seviyesini gördü - Son Dakika
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