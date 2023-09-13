Dolar 27 liraya koşuyor - Son Dakika

Dolar 27 liraya koşuyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:21

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,93 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,94'ten, sterlin ise 33,59'dan alıcı buluyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,8860'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,93'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,94'ten, sterlin/TL ise 33,59'den satılıyor. Dün, günü 0,1 azalışla 104,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,7'de bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0740 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR ABD'DEN GELECEK HABERLERE ODAKLANDI

Yatırımcıların ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını belirten analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade eden analistler, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Analistler, enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktararak, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

YURT İÇİNDE VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde sanayi üretimi ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar 27 liraya koşuyor - Son Dakika
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