Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,0060 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 32,0318'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,6630, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 40,4150'den satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun bankanın haziranda faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaları zayıflattığını dile getirdi.
Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.
Bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.
Analisteler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Değer Kaybıyla Başladı - Son Dakika
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, bayramların sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede, bayramın ilk günü 2, ikinci günü 6, üçüncü günü ise 10 fırın hizmet verecek. Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını gibi fırınlar vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayacak.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
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