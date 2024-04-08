Dolar/TL Değer Kaybıyla Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,0060 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 32,0318'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,6630, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 40,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini Temmuz 2023'ten bu yana 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmasına karşın, geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun bankanın haziranda faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaları zayıflattığını dile getirdi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.

Bu hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Analisteler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.