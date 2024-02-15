Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,7600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 30,7411'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 primle 30,7600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 33,0200'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,6240'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 104,6 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ay biraz yüksek gelse de yine de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olacağını ifade etti.

Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu kaydeden Goolsbee, çok uzun süre kısıtlayıcı kalınması halinde Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda olacağını aktardı.

Goolsbee, bir aylık Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) beklenilenden daha yüksek çıktığında heyecanlanmamak gerektiğini vurgulayarak, "3, 6 ya da 12 aylık dilimlere bakarsanız enflasyonun düşmekte olduğu çok açıktır." dedi.

Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.