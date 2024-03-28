Dün 32,2729 TL'den kapanan dolar perşembe gününe değer kazancıyla başlayarak 32,3130 seviyesinden işlem görüyor. Euro 34,9620 TL, sterlin ise 40,8030 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 104,3'te bulunuyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.
Dün piyasalar kapandıktan sonra açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve faiz indiriminden önce "en az birkaç ay daha iyi enflasyon verileri" görmek istediğini söyledi.
Waller'ın bu açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine haziranda gitme ihtimali yüzde 64'e geriledi.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve euro bugün ne kadar? İşte son durum - Son Dakika
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi. Balta, ayrıca kente 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ve 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ettiklerini belirtti. Ayrıca, 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Balta, ayrıca 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını ve bu tesisler sayesinde yıllık 815 milyon lira katkı sağladıklarını ve 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 73 bin 602 ızgara ve 699 sel kapanını temizledi. Alt geçitlerde bin 223 temizlik kontrolü yapılırken, Coğrafi Bilgi Sistemi'nde kaydı eksik olan 60 bine yakın ızgara da sisteme kaydedildi. Bu dönemde 482 noktada, 17 yeni sel ızgarası ve bin 648 yeni ızgara imal edildi.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, dolandırıcıların otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerinin birebir kopyası olan siteler açabildiklerini belirtti. Eresin ayrıca, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörü açısından memnuniyet verici olduğunu ve yerli tatilcilerin bayram döneminde memleket turizmine yöneleceğini söyledi. Ayrıca, Eresin sahte çevrim içi sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini ve otellerin kendi web sitelerinden rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Antalya'ya göç eden yabancıların artan konut kira fiyatlarına tepki göstermesiyle birlikte fiyatlar normale döndü. Pandemi döneminde inşaat sektörünün canlanması da fiyatların geri çekilmesine katkı sağladı. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, fiyatların yavaş yavaş aşağı inmeye başladığını belirtti ve 2024 yılında kira fiyatlarının enflasyona göre ilerleyeceğini söyledi.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
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