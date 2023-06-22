Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi güne düşüşle başladı! 23,55 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi güne düşüşle başladı! 23,55 seviyelerinden işlem görüyor

22.06.2023 11:56

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 23,55 seviyelerinden işlem görüyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın 'şahin' açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiği belirtilirken, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararlarına çevrildiği ifade edildi. TCMB'nin politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağı tahmin ediliyor.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,1 gerileyerek 23,5520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının hemen altında 25,8920'de bulunurken, sterlin/TL önceki kapanışına paralel 30,0960'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 102,04 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0990 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI'NDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "şahin" açıklamalarıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresi'nde dün sunum yapan Fed Başkanı Powell'ın "faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağı" sinyalini verdiğini aktaran analistler, parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak görülmesinin zaman alacağını ifade ettiğini bildirdi.

FED'İN 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağını belirterek, sene sonuna kadar Banka'nın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin tahvil piyasalarında da oynaklığı arttırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt dışında, BoE'nin faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizi kararı öncesi güne düşüşle başladı! 23,55 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


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