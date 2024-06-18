Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,7540 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomide yavaşlama sinyalleri vereceğini takip edeceklerini belirtti.

18.06.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,7540 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 32,7879'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7540'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,1530 ve sterlin/TL yüzde 0,2 gerileyerek 41,5870'den satılıyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,3 azalışla günü 105,3 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesinde.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın varlık fiyatlarında yön arayışı devam ederken bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomide yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin hafta boyunca sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'ın dün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini dile getirdiğini hatırlattı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Sterlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
23:03 Herkes onu konuşuyor Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın yargılanmasına başlandı
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 11:25:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement