Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,5680 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyir izliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri takip ediliyor.

19.06.2024 10:17
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Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 32,5680 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,8 düşüşle 32,5229'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 32,5680'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9210 ve sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 41,3490'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün önceki kapanışın hemen üzerinde günü 105,2 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz inidirmine gideceğine yönelik beklentileri destkelediğini ifade ederek, Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranacağını dile getirdi.

Dün ülkede açıklanan mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, perakende satışlar öngörülerin altında tespit edildi.

Analistler, perakende satış verilerinin tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ettiğini, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams dün yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin "doğru yönde ilerlediğini" ifade etti.

Faiz indiriminden ne zaman yana olacağını söylemeyi reddeden Williams, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de enflasyona ilişkin son dönemdeki olumlu verilere rağmen Fed'in faiz indiriminin zamanlamasını değerlendirirken sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyelerinin direnç, 105 ve 104'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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