Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 31,97 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 32,0182'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 31,9700'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,6240, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,3700 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 104,3 oldu.
Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine giden banka olması piyasalar üzerinde etkisini gösterdi.
Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.
Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 75 ile fiyatlanıyor.
Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL Haftaya Değer Kaybıyla Başladı - Son Dakika
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Manfred Schröer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekti. İki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla gerçekleşen toplantıda, İzmir Ticaret Odası üyeleri ve Almanya'dan gelen iş insanları bir araya geldi. Özgener, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatının 21 milyar dolar, ithalatının ise 28.6 milyar dolar olduğunu belirtirken, Schröer ise Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde yatırım yapmak isteyen firmaların 100 milyonluk tüketiciye ulaşma şansını elde edebileceğini söyledi.
Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş, daha çok yöresel süt ürünleri üretimi ve pazarlanmasına yönelik olan yeni projeleri için bir kalkınma ajansına 4 milyon liralık başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ayrıca projenin kapsamının genişletilerek Pazaryeri ilçesinde et ürünlerine yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin de yer alacağı belirtildi. Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait kalkınma ajansından aldığı tam notlarla 'Çiğ Süt Alımı' ve 'Silaj Paketleme' gibi projeleri başarıyla gerçekleştirmişti.
Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 241 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 yılında Adana'nın 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye'nin toplam yerfıstığı üretiminin yüzde 48'ini karşıladığını ve bunun sonucunda üretimde Akdeniz ve Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Adana 2023 yılında 89 bin ton yerfıstığı üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 48'ini karşıladı. Akdeniz ve Türkiye birincisi oldu' denildi. - ADANA
Sizin düşünceleriniz neler ?