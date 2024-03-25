Dolar/TL Haftaya Değer Kaybıyla Başladı

Ekonomi

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 31,97 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 32,0182'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 31,9700'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,6240, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 40,3700 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 104,3 oldu.

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, Fed'in politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine giden banka olması piyasalar üzerinde etkisini gösterdi.

Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 11 ve haziranda yüzde 75 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puanın destek, 105 ve 106 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.