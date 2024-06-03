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Ekonomi

Dolar yeni haftaya yatay seyirle başladı

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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 32,2180 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalar, ECB faiz kararı ve ABD istihdam raporu verilerini takip edecek.

03.06.2024 10:11
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Cuma günü yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2161'den tamamladı.
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2180'den, avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9940'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 41,0720'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 104,6 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF SEYİRLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 arttı. İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayısta 48,4'e geriledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103 seviyelerinin destek konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

Dolar yeni haftaya yatay seyirle başladı
Kaynak: AA

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