Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:35

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 27,0520 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 26,8681'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,0520'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,3200'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 103 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0940'tan işlem görüyor. Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği endişesini yansıttığını belirterek, bu durumun risk algısını beslediğini ve talebini artırdığını dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 26,8681'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,0520'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,3200'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 103 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0940'tan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği endişesini yansıttığını belirterek, bu durumun risk algısını beslediğini ve talebini artırdığını dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Yatay seyirle güne başlayan dolar 27,04'ten işlem görüyor Yatay seyirle güne başlayan dolar 27,04'ten işlem görüyor

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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