Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 26,8681'den tamamladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 27,0520'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 29,6140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 34,3200'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 103 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0940'tan işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceği endişesini yansıttığını belirterek, bu durumun risk algısını beslediğini ve talebini artırdığını dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.