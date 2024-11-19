Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor

Dolar/TL 34,6050 seviyesinden işlem görmekte, küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor.

19.11.2024 10:46
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 34,5570'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,6050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,6410'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 43,8520'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,3 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin ne zaman sonlanacağına ilişkin soru işaretleri varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Ülkede özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor.

Söz konusu endişeler para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimi yapmayabileceğine ilişkin fiyatlamaları güçlendirmeye devam ederken, bugün itibarıyla piyasalarda bankanın yüzde 57 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 43 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Analistler, günü geri kalanında yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyir İzliyor - Son Dakika

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