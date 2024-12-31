Dolar/TL Yatay Seyirle 35,33'ten İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 35,33'ten İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlarken 35,3370 seviyesinde işlem görüyor; önceki gün ise 35,3230'da kapandı.

31.12.2024 10:49
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Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 35,3370 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 35,3230'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa paralel 35,3370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,7810'dan, sterlin/TL yatay seyirle 44,3610'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 108 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrinin nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini ifade ederek makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin, yeni ABD yönetiminin politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini belirtti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle 35,33'ten İşlem Görüyor - Son Dakika

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