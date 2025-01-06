Dolar/TL Yatay Seyirle 35,3620'de İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yatay Seyirle 35,3620'de İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya 35,3620 seviyesinden başlarken, küresel piyasalardaki belirsizlikler devam ediyor.

06.01.2025 09:46
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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 35,3620 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3560'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 35,3620'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4500'ten, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 43,9890'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 108,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Büyük ekonomilerde verilerden alınan sinyaller enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden olurken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği korumacı ticaret politikalarının enflasyonun güç kazanmasına neden olabileceği endişeleri varlığını korumayı sürdürüyor. Söz konusu ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin belirsizlikler Fed'in yol haritasındaki başlıca sorun olarak dikkati çekiyor.

Fed'in yıl boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, çarşamba günü açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında Bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yatay Seyirle 35,3620'de İşlem Görüyor - Son Dakika

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