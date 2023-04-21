Güncel döviz kuru açıklandı! Dolar 19,40 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Güncel döviz kuru açıklandı! Dolar 19,40 TL seviyesinden satılıyor

21.04.2023 12:18

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,40 seviyelerinden işlem görürken, dün 19,38-19,43 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,40'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasın ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,4020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 21,2350'den, sterlin/TL ise yüzde 0,4 azalışla 24,0580'den satılıyor.

AVRO/DOLAR PARİTESİ DEĞER KAYBETTİ

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 102 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0950'den alıcı buluyor.

YÖN ARAYIŞINDALAR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu belirtti.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandığını kaydederek, temmuz toplantısına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti. Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ayhan: 19,40 usd varsa ben alayım 20,50 fiyat Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Sterlin, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güncel döviz kuru açıklandı! Dolar 19,40 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güncel döviz kuru açıklandı! Dolar 19,40 TL seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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