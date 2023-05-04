Dolarda son durum: 19,48 TL seviyesinden satılıyor

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,4810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,5950'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 24,5020'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,8 gerilemesinin ardından yeni günde önceki kapanışın hemen altında 101,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1090'dan alıcı buluyor.

FED FAİZ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla doların diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa gerilediğini söyledi.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin ilk çeyrekte "ılımlı bir büyüme" kaydettiğine işaret edildi. "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadenin açıklamadan çıkarılması da dikkati çekti.

GÖZLER ECB'NİN PARA POLİTİKASI KARARLARINDA

Bugün gözlerin ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildiğini belirten analistler, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ECB faiz kararının yanı sıra Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.