Dolar/TL kuru 19, 50 seviyesinde - Son Dakika
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Dolar/TL kuru 19, 50 seviyesinde

05.05.2023 11:46

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19,5010 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 21,5240'tan, sterlin 24,6130'dan satılıyor.

Dün 19,45-19,50 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,4964'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa paralel 19,5010'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 21,5240'tan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 24,6130'dan satılıyor. Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1030'dan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini bildirdi. Ülkede atılan "şahin" adımlara karşın işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan analistler, iş gücü piyasasındaki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini ifade etti.

Analisler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç temel politika faizini de 25 baz puan artırdığını aktararak, ECB'nin "şahin" politikalarına bir süre daha devam edeceğine yönelik beklentilerin avroyu dolar karşısında desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Dolarda son durum: 19,48 TL seviyesinden satılıyor Dolarda son durum: 19,48 TL seviyesinden satılıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kuru 19, 50 seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL kuru 19, 50 seviyesinde - Son Dakika
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