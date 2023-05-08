Dolar/TL kurunda son durum: 19,51 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL kurunda son durum: 19,51 seviyesinden işlem görüyor

08.05.2023 11:01

Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,50 seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü 19,48-19,53 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,50'den tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,5350'den, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 24,6450'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1040'tan alıcı buluyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre daha bu seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığına dikkati çeken analistler, bu durumun doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybını sınırladığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL kurunda son durum: 19,51 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar/TL kurunda son durum: 19,51 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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