Fed kararı sonrası dolarda son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Fed kararı sonrası dolarda son durum

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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3610 seviyesinden işlem görüyor. Dış piyasalarda Fed'in temkinli yaklaşım sinyalleri ve Donald Trump'ın ekonomi politikaları fiyatlamaları etkiliyor.

09.01.2025 10:48
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3610 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışa paralel 35,3390'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4440'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 kayıpla 43,5320'den satılıyor.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Dolar endeksi yatay seyirle 109,1 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

FED: ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSK ARTTI

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Fed kararı sonrası dolarda son durum
Kaynak: AA

Donald Trump, Ekonomi, Sterlin, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed kararı sonrası dolarda son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cocukluk askimsin:
    Amerika osursa biz siciyoruz bu nasıl ekonomi sayın uzman 13 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Zorla piyasadaki sahte dolarları garibana kitleyeceksiniz 10 0 Yanıtla
    Davut Cirak:
    Garibanın dolar ile ne işi var. Gariban acından ölüyordu ya. :) 0 0
  • Akın Dündar:
    TL sadece Dolar-Euro karşısında düşüyorsa sıkıntı yok ama tüm para birimlerine karşı değer kaybediyorsa sıkıntı büyük. Kolombiyanın para birimi tl karşısında değer kazanıyor bu demek oluyor ki dıj güçlerin değil iç güçlerin yönetimin sorunu. 10 0 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    hemen vergi alacak birşeyler bulmamız lazım. beyin fırtınası yapın 10 0 Yanıtla
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