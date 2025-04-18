Dolar için büyük tehlike yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar için büyük tehlike yaklaşıyor

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Dolar/TL, güne %0,3 artışla 38,1560 seviyesinden başlarken, avro/TL ve sterlin/TL de sırasıyla %0,7 ve %0,4 değer kazandı. ABD'deki tarife müzakereleri ve Trump'ın açıklamaları piyasalarda etkili oluyor. Analistler, Trump ile Fed arasında olası bir politika uyuşmazlığı durumunda dolar endeksinin bu durumdan önemli ölçüde etkilenebileceğini belirtiyor.

18.04.2025 10:02
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,1560 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 38,0210'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 38,1560 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 43,5270'ten ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 50,6700'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,3 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR KAPALI OLACAK

ABD'nin mütekabiliyet esasına göre uyguladığı tarifelerde müzakere sürecine girilmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün Paskalya öncesi "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa'da piyasalar kapalı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel ekonomide belirsizlik unsuru olmaya devam ederken, ABD yönetiminin tarife konusunda müzakereye açık tavrını koruyarak ilgili ülkelerle görüşmelerini sürdürmesi, piyasalarda iyimserlik oluşturuyor.

TİCARET SAVAŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Önceki gün Japon yetkililerle görüşen Trump, dün de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Avrupa Birliği (AB) ile bir ticaret anlaşması yapılabileceğini ifade etti. Diğer taraftan, ABD'nin karşılıklı tarifeler yoluyla ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının ülkede enflasyonist baskıları güçlendireceği endişeleri varlığını koruyor.
Trump Fed Başkanı Powell'a yönelik dün yaptığı açıklamada "Eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAZLIK DOLARI VURABİLİR

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın para politikaları üzerinden Fed Başkanı Powell'ı hedef alması, Trump ile Fed arasında bir politika uyuşmazlığı yaşanabileceğine dair ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Analistler, Trump ile Fed arasında olası bir politika uyuşmazlığı durumunda dolar endeksinin bu durumdan önemli ölçüde etkilenebileceği kaydederek, yıl başından bu yana zayıflayan dolar endeksinin daha da güç kaybedebileceğini belirtti. Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

Dolar için büyük tehlike yaklaşıyor
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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Sterlin, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar için büyük tehlike yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ghost Riley:
    ya? euro karsisinda niye bu kadar deger kazanmiyor peki? onlara bizim iki kati vergi uyguluyor. sakin ulkede adalet bittigi, tek adamin dediginin kanun oldugu icin olmus olmasin? 1 0 Yanıtla
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