Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde

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Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde

Dolar/TL, güne artışla başlayarak 38,8690 seviyesinden işlem görüyor; Fed'in faiz indirimleri beklentisi sürüyor.

21.05.2025 09:36
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,8690 seviyesinden işlem görüyor.

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,8190'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 38,8690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,0640'tan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 52,2580'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Dünya ekonomileri birçok belirsizlik içerisinde projeksiyon oluşturmaya odaklanırken, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları küresel ekonomi üzerindeki soru işaretlerinin devam etmesini sağlıyor.

Bu gelişmeler dolara yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirirken, süreçte Fed'in atacağı adımlar ve yöneticilerin söylemleri yakından takip ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağına yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor. Bankanın yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolar/TL Yükseldi: 38,8690 Seviyesinde - Son Dakika
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