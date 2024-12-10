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Ekonomi

Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dolar/TL, güne 34,8450 seviyesinden başladı. Enflasyon verileri piyasaları etkiliyor.

10.12.2024 11:18
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,8450 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,8220'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,8450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 36,8290'dan, sterlin/TL önceki kapanışa paralel olarak 44,4430'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 106,1 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişelerini desteklediğini belirterek, enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Öte yandan yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, ekimde, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, arındırılmamış (ham) sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Analistler, bugün yurt içinde, yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişe Geçti - Son Dakika

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