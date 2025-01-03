Dolar/TL Yükselişe Geçti

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3870 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,3307'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 35,3870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,3460'tan, sterlin/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8640'tan satılıyor.

Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle varlık fiyatlamalarında yön arayışı devam ediyor.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi sürse de, piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamalarda oynaklığı artırıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin hala yavaşlamadığına işaret ederken, başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği tarifeler sonrası ortaya çıkabilecek problemler de yatırımcılar açısından soru işareti oluşturmayı sürdürüyor.

Buna göre, Fed'in sene boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, ilk faiz indirimini de yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor.

Söz konusu fiyatlamaların her ne kadar Trump'ın uygulayacağı politikaların risklerini de kapsadığı tahmin edilse de ABD'nin en büyük üç ticaret ortağıyla gireceği bir ticaret savaşının ortaya çıkaracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler Fed'in yol haritasındaki başlıca sorun olarak dikkati çekiyor.

Ülke ekonomisinde Fed'in istediği yönde bir soğuma olmamasıyla birlikte tarifelerin oluşturacağı ekstra fiyat artışlarının bankanın enflasyonla mücadelesini olumsuz etkileyebileceği öngörülürken, söz konusu belirsizlikler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarındaki fiyatlamalara yansırken, dolara olan talep güçlenmeye devam ediyor.

ABD'deki enflasyon endişelerinin devam etmesi geçen yılki 100 baz puanlık faiz indirimini takip eden süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde 100 baz puanlık bir yükselişe neden olurken, yatırımcıların tarife endişeleriyle birlikte dolara yönelmesi dikkati çekiyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.