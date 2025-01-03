Dolar/TL Yükselişe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dolar/TL, güne %0,2 artışla 35,3870 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda belirsizlik sürüyor.

03.01.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3870 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 35,3307'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 35,3870'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,3460'tan, sterlin/TL bir önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8640'tan satılıyor.

Dolar endeksi yılın ikinci işlem gününde 109,1'le Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, güçlü doların birçok varlığın alternatif maliyetini etkileyeceği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle varlık fiyatlamalarında yön arayışı devam ediyor.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi sürse de, piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamalarda oynaklığı artırıyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülke ekonomisinin hala yavaşlamadığına işaret ederken, başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği tarifeler sonrası ortaya çıkabilecek problemler de yatırımcılar açısından soru işareti oluşturmayı sürdürüyor.

Buna göre, Fed'in sene boyunca yalnızca iki faiz indirimine gideceği öngörülürken, ilk faiz indirimini de yılın ilk yarısının sonuna doğru yapması bekleniyor.

Söz konusu fiyatlamaların her ne kadar Trump'ın uygulayacağı politikaların risklerini de kapsadığı tahmin edilse de ABD'nin en büyük üç ticaret ortağıyla gireceği bir ticaret savaşının ortaya çıkaracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler Fed'in yol haritasındaki başlıca sorun olarak dikkati çekiyor.

Ülke ekonomisinde Fed'in istediği yönde bir soğuma olmamasıyla birlikte tarifelerin oluşturacağı ekstra fiyat artışlarının bankanın enflasyonla mücadelesini olumsuz etkileyebileceği öngörülürken, söz konusu belirsizlikler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Bu durum, tahvil ve pay piyasalarındaki fiyatlamalara yansırken, dolara olan talep güçlenmeye devam ediyor.

ABD'deki enflasyon endişelerinin devam etmesi geçen yılki 100 baz puanlık faiz indirimini takip eden süreçte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde 100 baz puanlık bir yükselişe neden olurken, yatırımcıların tarife endişeleriyle birlikte dolara yönelmesi dikkati çekiyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Banka, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL Yükselişe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
16:12 DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel’den ilk yorum DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
16:10 Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti Jose Mourinho, dünyanın en iyi takımlarından birini bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:10 Mikautadze’den Galatasaray iddialarına yanıt Mikautadze'den Galatasaray iddialarına yanıt
15:58 Meghan Markle, Instagram’a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak
15:54 Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda’ya atandı Suriye tarihinin ilk kadın valisi Süveyda'ya atandı
15:52 CHP’li vekilden Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li vekilden Bakan Kurum'a teşekkür
15:51 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın başına geçeceği maç belli oldu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına geçeceği maç belli oldu
15:49 Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli’ye kehribar tespih hediye etti Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
15:49 Süper Lig’in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
15:47 Çin’in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, ilk yurt dışı seferini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar/TL Yükselişe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.