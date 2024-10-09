Dolar/TL Yükselişle 34,2770'dan İşlem Görüyor

Ekonomi

Dolar/TL, güne yükseliş eğilimiyle başlamasının ardından 34,2770 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 34,2650'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 34,2770'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,6200'den, sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 44,8240'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla102,6 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin destek olarak öne çıktığını aktardı.