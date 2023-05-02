Dolar/TL 19,47'den işlem görüyor

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasın ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 21,3580'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 azalışla 24,3090'dan satılıyor.

ENDEKS ARTIŞIYLA DENGELENDİ

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0970'te seyrediyor.

AÇIKLANACAK VERİLER FİYATLARDAKİ OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasaların odağından olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak veri takviminin de varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

FED'İN FAİZ ARTIŞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, buna karşın Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceğinin de beklentiler arasında yer aldığını kaydetti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ GİDİŞATA İLİŞKİN İPUCUVERİYOR

Analistler, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin piyasa beklentilerinin üstünde gelmesine karşın imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü ifade ederek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin ipucu vermesi açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

ENDİŞELERİ YATIŞTIRDI

Öte yandan, ABD'de iflas eden San Francisco merkezli First Republic Bank'ın ülkenin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınması, bankacılık sektöründe yeni bir kriz dönemine girilebileceğine yönelik endişeleri şimdilik yatıştırdı.

VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dayanıklı mal siparişleri ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.