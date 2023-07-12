Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor

12.07.2023 13:14

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,14 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,11'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,1460 seviyelerinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1176'dan tamamladı.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,1460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 28,8370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 33,8280'den satılıyor. Bugün düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 101,5 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 1,1040 ile 8 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,1030'da seyrediyor.

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti. Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.
Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini söyledi. Bugün ABD'de enflasyon verilerinin ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek,103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Allah akıl vere dolar yükselmiyor TL değer kaybediyor.?1'nin 3 TL maliyeti var.Maliyeti paranın değerini üstünde... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı! 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti
14:37 Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
14:37 Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor
14:33 Kanada, Erdoğan-Trudeau görüşmesi sonrası silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı
14:23 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu
14:09 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor
13:58 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:54 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:48 "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz
13:42 Rusya'nın "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklamasına NATO'dan sert tepki: Siz karar veremezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 14:53:47. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar güne yükselişle başladı! 26,14 TL seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement