İniş de yok çıkış da! Dolar 27 lira sınırında kaldı - Son Dakika
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İniş de yok çıkış da! Dolar 27 lira sınırında kaldı

26.07.2023 11:35

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,95 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,92'ten tamamladı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,9223'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,95'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 29,84'ten, sterlin/TL ise 34,79'dan satılıyor.

GÖZLER POWELL'IN AÇIKLAMALARINDA

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 101,2 seviyesinde bulunurken, dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1060 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

FED'DEN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İniş de yok çıkış da! Dolar 27 lira sınırında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İniş de yok çıkış da! Dolar 27 lira sınırında kaldı - Son Dakika
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