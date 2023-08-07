Dolar/TL haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

07.08.2023 11:41

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,0030 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,5 artışla 29,6850'den, sterlin/TL de yatay seyirle 34,3850'den satılıyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 26,9670'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,0030'dan işlem görüyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0990 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı. Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü. Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,69'dan, sterlin/TL ise 34,41'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 102,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0990 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı. Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

DOLAR ENDEKSİNDE 103 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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