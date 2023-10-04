Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,56 seviyesinde

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 27,56 seviyelerinde konumlandı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

DOLARA OLAN TALEP ARTTI

Aynı dakikalarda euro/TL 28,93'ten, sterlin/TL ise 33,35'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 107,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0470'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla dolara olan talebin arttığını söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

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Ayrıca bugün TCMB'nin yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamıştır" ifadelerine yer verildi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.