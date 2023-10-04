Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,56 seviyesinde - Son Dakika

Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,56 seviyesinde

Son Güncelleme: 04.10.2023 10:39

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,56 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,93'ten, sterlin ise 33,35'ten alıcı buluyor.

Dün, yüzde 0,1 artışla günü 27,4857'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 27,56 seviyelerinde konumlandı.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,93'ten, sterlin/TL ise 33,35'ten satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 107,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,0470'ten işlem görüyor.

DOLARA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla dolara olan talebin arttığını söyledi. Bugün ABD'de açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisinin döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edildiğini bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Banka'nın faiz oranlarını "uzun süre" yüksek tutması gerektiğini belirterek, 2024'te bir faiz indirimi öngördüğünü dile getirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü aktararak, ABD ekonomisinin görünümü konusunda "çok iyimser" olduğunu ifade etti.

ERKAN: 2026'DA ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.

Ayrıca bugün TCMB'nin yayımladığı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Türk lirasında yaşanan değer kaybı, ücret artışı ve vergi düzenlemeleri kaynaklı gecikmeli etkiler zayıflamıştır" ifadelerine yer verildi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 108 seviyesinin direnç, 106'nın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,56 seviyesinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar yükselmeye devam ediyor! Kur 27,56 seviyesinde - Son Dakika
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